استعدادات أمريكيّة لإيقاف تسليم “إف 35” إلى تركيا

البلاد : وكالات

أبلغ مسؤولون رويترز بأن الولايات المتحدة قد توقف قريبا الاستعدادات الخاصة بتسليم طائرات إف-35 المقاتلة لتركيا.

فيما ستكون أقوى إشارة من جانب واشنطن حتى الآن على أن أنقرة لا يمكن أن تحوز تلك الطائرة المتطورة ونظام الدفاع الصاروخي إس-400 الروسي في الوقت ذاته.

وأوضحت القائمة بأعمال مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي, كاتي ويلبارجر أنّ “إس 400 كمبيوتر وإف 35 كمبيوتر, ولا يمكن توصيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بجهاز آخر هو لخصمك, وهذا ما سنفعله”, مشيرة إلى أنّ هناك قرارات سيتمّ إصدارها “بخصوص الأشياء التي يجري تسليمها, تحسّباً لحيازتهم الطائرات في نهاية المطاف”.

بيد أن مسؤولا أمريكيا آخر قال إن من تلك التدابير أن تبحث الولايات المتحدة عن مواقع بديلة لمستودع للمحركات في تركيا. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل. وأضاف المسؤول أن البدائل المحتملة ستكون على الأرجح في غرب أوروبا.