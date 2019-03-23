أمير مكة يوقع 4 اتفاقيات تعاون تتضمن إنشاء مشروع للطاقة الشمسية

مكة المكرمة : واس

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مساء اليوم أعمال الدورة الثانية لمنتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي 2019، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة الذي تنظمه إمارة المنطقة بالشراكة مع الغرف التجارية بجدة ومكة المكرمة والطائف خلال الفترة من 23 إلى 26 مارس 2019 وذلك في فندق هيلتون جبل عمر بمكة المكرمة.

كما شهد سموه بحضور سمو نائبه توقيع اتفاقية لإنشاء مركز العالم الإسلامي في مشروع الفيصلية، واتفاقية ثانية مع معالي وزير الطاقة المهندس خالد الفالح لإنشاء مشروع للطاقة الشمسية في منطقة مكة المكرمة، أما الاتفاقية الثالثة فقد وقعها سموه مع معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن لتشغيل الواحة العالمية في مكة، كما تم توقيع الاتفاقية الرابعة مع محافظ هيئة الاستثمار ابراهيم العمر لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في المنطقة.

وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن مكة المكرمة والمنتدى.

عقب ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل كلمة رحب فيها بالجميع في هذا المنتدى الذي يقام في أطهر بقاع الأرض قبلة المسلمين مكة المكرمة ، وقال سموه : كفانا تأوها ونواحا وكفانا تألما وجراحا نريد كفاحا ونجاحا مطالبا بتفعيل العلم والاجتهاد وتعزيز الصناعة والاقتصاد لبناء البلاد وسعادة العباد ، لافتا النظر إلى أن العلم بدون عمل والكلام بدون فعل يعد هدرا والفوز لمن جد وصبر ، مؤكدا أن عزيمتنا سعودية وحكمتنا عربية وروحنا إسلامية.

إثر ذلك ألقى رئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى الدكتور هشام الفالح كلمة رحب فيها بصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وبصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الإشرافية للمنتدى، وأصحاب السمو والمعالي وضيوف الحفل، ولكل القطاعات الحكومية والأهلية والمؤسسات والشركات الراعية وللجنة التنفيذية للمنتدى والغرف التجارية الصناعية بالمنطقة ولكل من أسهم في إعداد وتنظيم المنتدى.

وأكد حرص اللجنة المنظمة للمنتدى منذ البداية بتوجيهات من سمو أمير منطقة مكمة المكرمة وسمو نائبه بالتركيز في المنتدى على برامج التنمية المستدامة وبناء قاعدة راسخة لعلاقة تشاركية تكاملية بين القطاعين الحكومي والخاص بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030 لتحقيق اقتصاد مزدهر وقوي، لافتاً النظر إلى مساعي توجيه الاستثمارات نحو هذه المنطقة لتطوير وتنمية مدنها لتكون ملبية لطموحات سكانها وقادرة على استضافة الملايين من الحجاج والمعتمرين ولتصبح مكة المكرمة وكما هي قبلة للمسلمين في جميع أنحاء العالم وجهة حقيقية للاستثمار.

وقال : نطمح من القطاع الحكومي دعمه للقطاع الخاص وتشجيعه للمشاركة في رفع نسبة الناتج المحلي وتنفيذ المشاريع التنموية بالمنطقة.

واستهل المنتدى أعماله بعقد جلسة وزارية رئيسة بمشاركة خمسة وزراء وهم ، وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي ، ووزير العدل الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي، ووزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل،ووزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن .