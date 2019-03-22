كوريا الشمالية تنسحب من مكتب الاتصال مع نظيرتها الجنوبية

سيول : وكالات

انسحبت كوريا الشمالية ، اليوم (الجمعة)، من مكتب اتصال مع كوريا الجنوبية، يقع مباشرة إلى الشمال من الحدود المشتركة بينهما، في انتكاسة لجهود الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه – إن، لإنهاء العداء، في أعقاب فشل القمة بين بيونغ يانغ وواشنطن.

وذكر شون هاي سونغ، نائب وزير شؤون التوحيد في كوريا الجنوبية، في إفادة صحافية، أن كوريا الشمالية أعلنت القرار خلال اجتماع أسبوعي مع الشطر الجنوبي، صباح اليوم، قائلة إنه جاء «بناء على تعليمات من مستوى أعلى».

وتم افتتاح المكتب في مدينة كايسونغ، في كوريا الشمالية، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وسط تقارب غير مسبوق بين البلدين.