الدولية

كوريا الشمالية تنسحب من مكتب الاتصال مع نظيرتها الجنوبية

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time14 / رجب / 1440 هـ      22 مارس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

سيول : وكالات

انسحبت كوريا الشمالية ، اليوم (الجمعة)، من مكتب اتصال مع كوريا الجنوبية، يقع مباشرة إلى الشمال من الحدود المشتركة بينهما، في انتكاسة لجهود الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه – إن، لإنهاء العداء، في أعقاب فشل القمة بين بيونغ يانغ وواشنطن.

وذكر شون هاي سونغ، نائب وزير شؤون التوحيد في كوريا الجنوبية، في إفادة صحافية، أن كوريا الشمالية أعلنت القرار خلال اجتماع أسبوعي مع الشطر الجنوبي، صباح اليوم، قائلة إنه جاء «بناء على تعليمات من مستوى أعلى».

وتم افتتاح المكتب في مدينة كايسونغ، في كوريا الشمالية، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وسط تقارب غير مسبوق بين البلدين.

ابراهيم عبد الغفار

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