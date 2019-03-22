الملك سلمان يوجه باطلاق اسم الملك عبدالله على كلية القيادة والأركان

الرياض – سامية الغريبي

اعتمد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، إطلاق اسم الملك عبدالله بن عبدالعزيز “رحمه الله” على كلية القيادة والأركان بوزارة الحرس الوطني لتكون بمسمى كلية الملك عبدالله للقيادة والأركان.

أوضحت ذلك وزارة الحرس الوطني في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر أمس.

وكان الملك سلمان قد رفض أن يطلق اسمه على المدينة الحضارية التي قدمها له صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في وقت سابق من العام الماضي من خلال عرض متكامل للمدينة التي طلب الفيصل اطلاق اسم الملك سلمان عليها غير أن خادم الحرمين الشريفين رفض ذلك وطلب اطلاق اسم الملك فيصل على المشروع الجديد وهو ما تم تفعيله.

وعلى خلفية توجيه خادم الحرمين الشريفين للحرس الوطني دشن مغردون وسماً (هاشتاغ) بعنوان “وفاء الملك سلمان للملك عبدالله” تصدر الموقع في السعودية ليحل في المرتبة الأولى بأكثر من 34 ألف تغريدة في أول ساعتين.

وتداول المغردون وثيقة سعودية رسمية حديثة، أثارت ردود فعل واسعة ومشيدة بالملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد أن رفض وضع اسمه على الكلية العسكرية، مفضلا اختيار اسم أخيه الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز فيما شارك العديد من السعوديين في التفاعل مع موقف خادم الحرمين الشريفين مؤكدين أن الوفاء والعطاء ليس بمستغرب من الملك سلمان.

من جهة أخرى بعد زيارة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وزير الحرس الوطني لإحدى المدن السكنية، وبعد إطلاع سموه على شكاوى الساكنين وملاحظاتهم، وجه سموه بتشكيل لجنة عاجلةـ قامت بزيارة جميع المدن السكنية واطلعت على كل الملاحظات وآلية العمل المتبعة، وأوصت باستحداث إدارة (المدن السكنية) تتولى مسؤولية الصيانة وتوزيع الفلل للمنسوبين بمنظومة إلكترونية وتوزيع مجموعة كبيرة من الفلل السكنية المتعثرة للمنسوبين بعد إكمال أعمال الصيانة وتفعيل دور الرقابة الداخلية لمتابعة تنفيذ عقود الصيانة.

وبناءً على هذه التوصيات وجه سمو وزير الحرس الوطني بمحاسبة المقصرين نظاماً من المسؤولين والموظفين، والتأكيد على تحسين نمط الحياة داخل المدن السكنية تماشياً مع برنامج جودة الحياة؛ أحد برامج رؤية المملكة 2030 علماً بأنه تم رصد (417) فيلا سكنية غير صالحة للسكن وبتوجيهات سمو وزير الحرس الوطني تم العمل حتى الآن على إعادة تأهيل (77) فيلا وتجهيزها؛ منها عدد (61) فيلا في مدينة الملك عبدالعزيز السكنية بخشم العان، تم تسليمها للمستفيدين بشكل نهائي، وعدد (16) فيلا في مدينة الملك سعود بديراب، تم تسليمها للمستفيدين بشكل نهائي.