الفيصل يتسلم تقرير الشرطة ويطلع على خطط شؤون الحرمين

جدة – البلاد

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، تقرير شرطة المنطقة ، والذي سلّمه لسموه مديرها اللواء عيد العتيبي.

وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره لرجال الأمن ، نظير الأعمال التي يقومون بها ، وجهودهم الدائمة بعد توفيق الله في حفظ الأمن والأمان وحماية الأرواح والممتلكات.

وتضمّن التقرير ، إحصاءات عن تنفيذ الأحكام ، إلى جانب الإجراءات التطويرية التي تنفذها شرطة المنطقة في أفرعها بمحافظات المنطقة.

واستقبل سموه في مقر الإمارة بجدة، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الدكتور عبدالرحمن السديس يرافقه عددٌ من وكلاء وقيادات الرئاسة.

واستمع سموه خلال الاستقبال إلى نبذة عن أعمال الرئاسة خلال موسم العمرة وخطتها لموسم رمضان المقبل ، إلى جانب الخدمات التي تقدمها والرامية لرفع مستوى العناية بالمعتمرين والمصلين وتلبية احتياجاتهم وتحسين الخدمات المقدّمة لهم وتجويدها.