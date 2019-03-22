الفهيد : لا حدود لطموحنا في خدمة أبناء الوطن

جدة- عبد الهادي المالكي

أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد خلال لقائه متدربي كلية الاتصالات والإلكترونيات بمسرح الكلية بجدة على الأمانة الموكلة لكل فرد منا من أجل رفعة ومكانة وطننا الغالي والمساهمة الفاعلة في خدمته لدفع عجلة التنمية وتحقيق الرؤية الطموحة للمملكة 2030,

معبراً عن اعتزازه بأبنائه المتدربين والمتدربات الملتحقين بكافة برامج المؤسسة في كل مناطق المملكة، وأهمية تقديم التدريب النوعي لهم في بيئة مميزة وفق أعلى معايير الجودة، من أجل تأهيلهم لسوق العمل.

وقال الفهيد ليس لطموحنا حدود في سبيل خدمة أبناء وبنات الوطن فقد أطلقت المؤسسة مبادرة فرصة عمل لكل خريج من أجل توفير فرص وظيفية لخريجي وخريجات الكليات التقنية والكليات العالمية والمعاهد الصناعية وربطهم بسوق العمل, في الوقت الذي نستهدف الوصول من 29 إلى 35 معهداً من معاهد الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص بحلول 2020 لسد احتياجات سوق العمل من الطاقات الوطنية المتخصصة في المجالات التقنية والمهنية.

يذكر أن المؤسسة تركز على تعزيز العلاقة مع قطاع الاعمال وعلى أهمية التخصص للمتدرب وعلاقة ذلك ببناء شخصيته وإثراء سيرته الذاتيه، وعلى التنوع المعرفي من خلال الاستفادة من الدورات التطويرية المقدمة, والمشاركة في برامج المسئولية الاجتماعية.