التعليم توقع مذكرة تفاهم مع جمعية الإعاقة السمعية

الرياض- البلاد

وقعت وزارة التعليم مع الجمعية السعودية للإعاقة السمعية مذكرة تعاون مشتركة، تهدف إلى استفادة معلمي ومعلمات وطلبة معاهد وبرامج العوق السمعي من خدمات الجمعية في حدود مسؤولياتها وأهدافها التي أنشئت من أجلها، والاستفادة من منتجات الجمعية ومنها قاموس لغة الإشارة السعودية والمساهمة في تحسين وتطوير طرق التواصل مع الصم بلغة الإشارة وتدريب العاملين معهم.

ووقع الاتفاقية وكيل الوزارة للتعليم الموازي الدكتورة هيا بنت عبد العزيز العواد، ومن جانب الجمعية السعودية للإعاقة السمعية رئيس مجلس الإدارة ناصر بن علي الهزاني، وذلك بمقر وزارة التعليم.

وأوضحت الدكتورة هيا العواد أن هذه الاتفاقية تخدم الطالب ذو الإعاقة السمعية في مدارسنا، حيث تشمل الاتفاقية عدة جوانب قابلة للتكامل بين الوزارة والجمعية في توزيع قاموس استشاري يستفيد منه الطالب والمعلم، وكذلك عملية التدريب على لغة الإشارة تتولاها الجمعية، والمشاركة في الفعاليات بين الطرفين.