أمير الحدود الشمالية يدشن فعاليات أسبوع البيئة

عرعر- واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة أمس الأول فعاليات أسبوع البيئة السعودي 2019، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة تحت شعار “نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا”، الذي سيتخلله العديد من الفعاليات التثقيفية البيئية بالمنطقة.

ودعا الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المؤسسات والجهات التعاونية، وجميع شرائح المجتمع، للإسهام في حماية البيئة، وترسيخ مفاهيم الوعي حول المخاطر التي تهدد البيئة، وتعزز سبل حمايتها، وتعزز ثقافة الحفاظ على البيئة وصولا لبيئة مزدهرة ومستدامة، تحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، مشدداً سموه على ضرورة تطوير آليات حماية البيئة، خصوصاً لجهة رمي النفايات والاحتطاب الجائر ودخول المحميات واتلاف المسيجات، واستثمار مياه الصرف الصحي المعالجة وكذلك الامطار الموسمية للتشجير.

من جهته أعرب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الدكتور فهد بن معيض الحسني عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه واهتمامه بتحقيق الاستدامة البيئية، التي تأتي ضمن أولوياته في تنمية المنطقة، مؤكداً إقامة العديد من الفعاليات البيئة في المنطقة لعرض مواد توعوية بيئية ومسابقات وأنشطة للأطفال ذات طابع بيئي.