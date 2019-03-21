نيوزيلندا تحظر الأسلحة نصف الآلية والبنادق الهجومية

البلاد : متابعات

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن اليوم الخميس إنه سيجري حظر الأسلحة نصف الآلية والبنادق الهجومية في البلاد على الفور.

وأضافت: “أعلن أن الحكومة ستتخذ إجراء فوريا اليوم لتقييد التخزين المحتمل لهذه الأسلحة وتشجيع الأشخاص على الاستمرار في تسليم أسلحتهم النارية”.

كما سيتم أيضا حظر الأجزاء التي تستخدم لتحويل الأسلحة إلى نصف آلية ذات طراز عسكري، إلى جانب خزائن الطلقات عالية السعة.

وذكرت أردرن أنه سيتم إعداد خطة لإعادة شراء الأسلحة النارية.

وقالت: “باختصار، سيتم حظر كل سلاح نصف آلي (على غرار ذلك الذي) استخدم في الهجوم الإرهابي يوم الجمعة في هذا البلد”.