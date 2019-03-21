غداً.. انطلاق بطولة المملكة للدبابات البحرية في الجبيل

البلاد : واس

تنطلق غداً بطولة المملكة للدبابات البحرية في مدينة الجبيل وتستمر لمدة يومين بتنظيم من الهيئة العامة للرياضة وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ، وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص ، وذلك ضمن ( موسم الشرقية ) الذي يعد المرحلة الأولى من مبادرة مواسم السعودية .

وتتضمن منافسات البطولة من أربعة فئات الأولى فئة (وقوف – ناشئين) والمخصصة للأعمار ما بين 8 إلى 16 سنة ، والثانية فئة (وقوف – كبار ) ، والثالثة فئة (جلوس 1100 مفتوح – كبار) ، والفئة الرابعة (جلوس مفتوح – كبار ) .

وتنطلق الفعالية التي ستقام في النادي البحري بمدينة الجبيل اعتباراً من الواحدة ظهراً من يوم غدٍ الجمعة ، وتجمع محبي رياضة الدبابات البحرية التي تحظى بشعبية كبيرة في المنطقة.