بلدي مكة يناقش الاستثمار في اللوحات الإعلانية

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

عقد المجلس البلدي لأمانة العاصمة المقدسة جلسته الشهرية الواحدة والاربعين برئاسة رئيس المجلس الأستاذ مستور بن مبارك المطرفي لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول اعماله ومنها إحالة موضوع اللوحات الاعلانية واستثمارها من قبل الأمانة الى اللجنة الفنية لدراستها ،كما ناقش المجلس محضر لجنة الشراكات المجتمعية حيث أقر توصيات اللجنة بمتابعة الاستفادة من برامج التطوير الكوادر وزيادة الوعي المجتمعي بما يحقق رؤية المملكة 2030 .

واستعرض المجلس محضر لجنة الصحة العامة والبيئة حيث أقر توصيات اللجنة المتعلقة بمعالجة وضع المسالخ العامة والاستفادة من تدوير المخلفات الناتجة عنها, كما أكد على التوصية المتعلقة بجاهزية البلديات الفرعية لموسم رمضان وتكثيف الرقابة قبل وأثناء دخول الشهر الكريم للتأكد من جاهزية المطاعم .

وناقش المجلس نتائج ملتقى سيدات المجالس البلدية الأول (الواقع والاستشراف) والذي نظمه المجلس البلدي لأمانة العاصمة المقدسة ممثلاً في اللجنة النسائية والذي حقق نجاحاً, بحضور كبير من عضوات المجالس البلدية الآتي مثلن ستة عشر مجلسا بلديا حيث تطرق اللقاء للمشاريع التي شاركت عضوات المجالس في معالجتها من خلال حلول إبداعية وكذلك ساهم اللقاء في توثيق التجربة النسائية لعضوات المجالس البلدية وتقييمها.

وناقش المجلس ابرز التوصيات التي خرج بها اللقاء ومنها ان يتم اصدار بطاقة ناخب الكترونياً والاستفادة في ذلك من تطبيق أبشر إن أمكن كما ناقش محضر اللجنة الإدارية والمالية لإعطاء أولوية في مشاريع صيانة الطرق للشوارع والطرق الداخلية التي تخدم الأحياء السكنية والتأكيد على جودة طبقات الاسفلت.

وناقش المجلس محضر لجنة احتياجات القرى والجولات التي قامت بها اللجنة واقر مطالبة امانة العاصمة المقدسة بإقرار المشاريع المخصصة للقرى واعداد خطط وبرامج متابعة لإنجازها في الوقت المخصص لها.