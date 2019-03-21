أمير جازان يطلق ملتقى المياه والخط الناقل للمدينة الجامعية

جازان – البلاد

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان أمس, فعاليات ملتقى المياه الأول بجازان، الذي تنفذه الإدارة العامة لخدمات المياه بجازان بالتعاون مع جامعة جازان ممثلة بكلية الهندسة.

وألقى المدير العام لخدمات المياه بالمنطقة المهندس بندر بن ناصر جبر كلمة مؤكداً أهمية الملتقى الذي يعقد بالتزامن مع مناسبة اليوم العالمي للمياه, ويتناول عددًا من الموضوعات التي تهم عمل الإدارة العامة لخدمات المياه سعياً لتحقيق التميز في الخدمات المقدمة، وتطوير المستوى الذي تقدم به تلك الخدمات تحقيقاً لبرنامج التحول الوطني 2020 , ورؤية المملكة 2030 , والعمل على إدارة المياه عبر نظام الإدارة المتكاملة لمصادر المياه، ومعالجة المياه بالطرق الصحيحة التي لا تؤثر على البيئة, باستخدام التقنيات الحديثة في إمدادات المياه وتوزيعها والاستهلاك الأمثل لها.

وأكد أن الإدارة أنهت العديد من المشروعات في مجالات المياه والبيئة بقيمة إجمالية تجاوزت 4 مليارات و 200 مليون ريال، إضافة لعمل الإدارة حالياً على تنفيذ 40 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت مليارين و 300 مليون ريال.

وأطلق أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز إلكترونياً فعاليات الملتقى وخط المياه الناقل للمدينة الجامعية لجامعة جازان بطول 14 كيلومتراً وبقيمة إجمالية بلغت 8 ملايين و 500 ألف ريال كما كرم سموه الجهات المتعاونة والداعمة والراعية للملتقى والمشاركين فيه .