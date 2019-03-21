أمانة المدينة ترفع السيارات الخربة

المدينة المنورة ـ خالد سعيد باحكم

رفعت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة ببلدياتها الفرعية والضواحي 6239 سيارة خربة وهياكل تالفة من الطرق والأحياء خلال النصف الأول من العام الحالي.

وذكر مدير الإدارة العامة للنظافة المهندس ماهر بن عبدالله الحازمي أن لجنة رفع السيارات التالفة والمشكلة من الإدارة العامة للنظافة و إدارة مرور المنطقة وإدارة التحريات والبحث الجنائي وعضو مشارك في كل من بلديات (العقيق ، أحد ، العيون ، البيداء ، العوالي ، قباء ، العاقول ، الصويدرة ، الفريش ، المليليح ، المندسة ) ، قامت برفع 6239 سيارة خربة وهياكل تالفة من طرق واحياء المدينة المنورة ؛ لما تُشَكله من خطر وتشوه المظهر العام للمدينة داعيا المواطنين والمقيمين للتعاون مع الأمانة والإبلاغ عن أي مخالفة تشوه المنظر العام.