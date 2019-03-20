‏مشاركات محلية ودولية في معرض البناء بجدة

جدة- خالد بن مرضاح

يواصل معرض البناء والديكور السعودي في نسخته الثامنة والعشرين، فعالياته حتى غد الخميس بمركز جدة للمنتديات والفعاليات ، ويصاحبه المعرض السعودي الدولي الرابع للمفروشات والديكور والمعرض السعودي الثاني للتبريد والتهوية والتدفئة والمعرض السعودي الثاني للزجاج والخشب والحجر والاسطح.

ويضم معرض البناء والديكور 2019 أكثر من 300 شركة محلية ودولية من الصين والبحرين وفرنسا وايطاليا ولبنان متخصصة فى البناء والديكور وتقدم خدماتها وتتيح فرصاً استثمارية هائلة في مجال مواد وأدوات وآلات البناء الثقيلة وتقنيات البناء والتشييد والتصميم الداخلي والخارجي وتعرض به كل ما يتعلق بالفرص المتاحة بسوق البناء.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة زياد بن بسام البسام، أن المعرض فرصة للتعرف على المزيد من الشركات في مجال البناء والتشييد والديكور والتصميم وأيضا فرصة للمقاولين لتعريفهم بطرق البناء الحديثة وفي نفس الوقت للشركات المصنعة لتقدم منتجاتها الجديدة وابتكاراتها الجديدة سواء في مجال التشطيبات أو المجالات الميكانيكية والكهربائية ، وفرصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمبادرة بأخذ وكالات لشركات دولية أو البدء في التصنيع.