محفزات جديدة لرواد ورائدات الأعمال

الرياض – البلاد

أطلق صندوق التنمية الصناعي السعودي في إطار برامجه المتخصصة برنامج “آفاق” لتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، داعيا المنشآت الوطنية ورواد الاعمال ورائدات الأعمال إلى الاستفادة من البرنامج وما يوفره من مميزات تساعد على تحقيق النجاح والتطور.

ويقوم برنامج “آفاق” بتوفير الدعم للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال عدة مسارات أطلق منها الصندوق مسارين؛ يُعنى المسار الأول بتحفيز نمو المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة الواعدة، من خلال تقديم عدد من المزايا المتعلقة بفترات السداد ومدد السماح وأهمها الصرف المبكر للقروض لتسريع نمو المنشآت الصناعية، ومسار ثانٍ لدعم رواد الأعمال في مختلف القطاعات الصناعية، من خلال الشراكة مع حاضنات ومسرعات الأعمال، مثل برنامج “بادر” لحاضنات ومسرعات التقنية التابع لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وإلى جانب الدعم المالي، يقدم البرنامج حزمة من الخدمات الاستشارية والحوافز التشجيعية لتمكين رواد الأعمال، فضلا عن أصحاب الاختراعات للاستفادة من “مسرعة المنشآت الصناعية” التابعة لبرنامج بادر، وسد الثغرات والاحتياجات المتفاوتة في المجال الصناعي ودعم المشاريع الصناعية الناشئة في المراحل الأولى من التأسيس.