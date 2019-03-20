المحليات

ضبط 971 ألف منتج مخزن في ظروف سيئة

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time12 / رجب / 1440 هـ      20 مارس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء عدد من مستودعات منتجات التجميل بمدينتي الرياض والدمام، وذلك خلال الحملة التفتيشية على مصانع ومستودعات منتجات التجميل والعطور.

وأوضحت الهيئة أن مفتشيها أغلقوا مستودعاً بمدينة الرياض يزاول نشاط تخزين وتوزيع عطور ومنتجات تجميل دون الحصول على ترخيص، وضبطوا 4250 عبوة عطر غير مدرجة لدى الهيئة وفي ظروف تخزين سيئة.

كما أغلق مفتشو الهيئة ثلاثة مستودعات غير مرخصة بالمنطقة الشرقية تخزّن منتجات تجميل مخالفة، وضبطوا خلالها 967 ألف منتج مخالف لأنظمة الهيئة، وتمت إحالة المخالفات إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية.

ابراهيم عبد الغفار

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