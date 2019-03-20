تخريج الدفعة 14 من طلاب جامعة جازان

جازان- البلاد

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، مساء أمس الأول ، حفل تخريج الدفعة الرابعة عشر من طلاب وطالبات جامعة جازان بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني وأعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور وضيوف الجامعة بالمسرح المفتوح بالمدينة الجامعية.

وبدئ الحفل بمسيرة الخريجين وتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقى معالي مدير جامعة جازان كلمة رحب فيها بسمو أمير المنطقة، معبراً عن شكره وامتنانه لسموه على تفضله برعاية الحفل ومشاركة أبنائه الخريجين فرحتهم بهذا اليوم الذي تحتفي فيه الجامعة بتخريج الدفعة 14 من طلابها والبالغ عددهم 10184 خريجاً وخريجة.

إثر ذلك ألقيت كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الخريج عبدالرحمن بن سلمان الخالدي ثم

أدى عميد شؤون الطلاب عثمان حكمي والخريجون قسم الخريجين، ودشن سموه المسرح المفتوح بالجامعة وفي نهاية الحفل كرم سموه أوائل الخريجين وشاهد والحضور أوبريت وطني أولاً .