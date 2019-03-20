النصر يحقق نجومية الجولة للمرة الثانية

الرياض : واس

اكتسح نادي النصر جوائز الأفضلية في الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على مستوى المدربين واللاعبين والجمهور، حينما خطف البرتغالي روي فيتوريا جائزة أفضل مدرب، فيما ذهبت أفضلية اللاعبين للمغربي عبدالرزاق حمد الله، وحقق النصر لقب الجمهور المثالي.

وحقق فيتوريا جائزة أفضل مدرب للمرة الأولى، بعد أن كسب فريق الوحدة على أرضه وبين جماهيره برباعية نظيفة، حملت توقيع المغربي عبدالرزاق حمد الله الذي خطف جائزة أفضل لاعب للمرة الرابعة منذ انطلاق المسابقة، فيما ذهبت جائزة الجمهور المثالي لجماهير نادي النصر بعد الحضور الكبير لمؤازرة فريقهم خلال مواجهته الأخيرة أمام الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.

وسبق للنصر أن حقق الجوائز الثلاثة في الجولة الخامسة، حينما حاز الأوروغوياني دانييل كارينيو والمغربي نور الدين مرابط جوائز الأفضلية على مستوى المدربين واللاعبين، واختيار النصر لجائزة الجمهور المثالي.

وكانت اللجنة الفنية لرابطة الدوري السعودي للمحترفين قد آثرت اختيار جوائز الجولة استناداً على اللقاءات الست التي أقيمت، فيما قررت إدراج تصنيف اللقاءين المؤجلين إلى جوائز شهر مارس الجاري كما جرت العادة في المباريات المؤجلة من الجولات السابقة.