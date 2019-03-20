الفالح:11 تريليون دولار استثمارات نفطية مطلوبة في العالم

عواصم – وكالات

قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في نحو 4 أشهر، مدعومة باحتمال تمديد تخفيضات المعروض التي تقودها أوبك ومؤشرات على تراجعات في مخزونات الخام الأمريكية.

وتحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت عند 67.54 دولار للبرميل، مرتفعا 38 سنتا بما يعادل 0.6%. وظل خام القياس العالمي قرب ذروة 2019 البالغ 68.14 دولار التي بلغها يوم الخميس الماضي. واجتمعت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها في أذربيجان لمراقبة اتفاق خفض معروض الخام، حيث قالوا إنهم سيذهبون لأبعد من التزاماتهم في الأشهر المقبلة. وقال جون كيلدوف، من أجين كابيتال في نيويورك “التصريحات الصادرة عن اجتماع أوبك كانت داعمة بما يكفي لكي ننطلق”.

وبلغ معدل إنتاج “أوبك” خلال فبراير الماضي نحو 30.55 مليون برميل يوميا بتراجع قدره 220 ألف برميل مقارنة بـ30.8 مليون برميل في يناير الذي سبق، وفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن المنظمة.

وكان معالي المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، قد كشف في وقت سابق أن تقديرات قطاع النفط تظهر الحاجة إلى استثمارات بقيمة 11 تريليون دولار على مدى العقدين المقبلين لتلبية نمو الطلب على الخام. وبحسب “رويترز”، أعرب الوزير عن ثقته بأن منتجي النفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والشركاء من خارجها سيبلغون مستوى الامتثال الكامل للتخفيضات، بل سيتجاوزونه في الأسابيع المقبلة.