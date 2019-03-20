الإطاحة بـ 3 من مروّجي المخدرات في الرياض

البلاد : متابعات

أسفر التنسيق والتعاون الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الرياض والجهات الأمنية عن ضبط وافدين يقومان بترويج وحيازة حبوب الكبتاجون والحشيش؛ كما تم ضبط أحد مروجي الحشيش المخدر.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ محمد السبر، أن فرع الهيئة بمدينة الرياض تلقى بلاغاً عن الشخصين وتمت إحالته لمركز الهيئة حسب الاختصاص المكاني، وتم التنسيق لاستكمال إجراءات ضبطهما من قبل الجهات المختصة، موضحا أن هذا التعاون الإيجابي يأتي فيما يخدم المجتمع والوطن للقضاء على هذه الآفة الخطيرة.