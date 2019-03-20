ارتفاع حجم التسوق الإليكتروني والمرأة تتفوق

الرياض – البلاد

ارتفع حجم التسوق الاليكتروني إلى 49.9%، مقابل 47.90% للعام 2017م، و37.3 % للعام 2016م.

وأوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن أولى نتائج الدراسة ومسح سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة للعام 2018م، أظهرت أن الإناث هن الأعلى تسوقًا عبر الإنترنت لعام 2018م بنسبة بلغت 51.7%، بينما بلغت نسبة الذكور 48.6 %.

وتباينت نسب التسوق عبر الإنترنت في الدراسة التي شملت10 آلاف مستخدم لخدمات الاتصالات، بحسب الفئات العمرية، فجاءت الفئة العمرية من 20 إلى 24 سنة، في مقدمة الفئات المتسوقة عبر الإنترنت بنسبة 65.20% من عدد مستخدمي الإنترنت، تلتها الفئة العمرية من 30 إلى 34 سنة بنسبة 63.20%، ثم الفئة العمرية من 25 إلى 29 سنة بنسبة 61.80%.

وتكشف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم الأربعاء عن المزيد من نتائج مسح سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ، وذلك خلال المنتدى السنوي لمؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات الذي تقيمه الهيئة بعنوان “تحول رقمي لوطن طموح”، تحت رعاية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس عبد الله بن عامر السواحه، ومناقشة أبرز اتجاهات التحول الرقمي في المملكة من خلال جلساتٍ نقاشية وحوارية وبمشاركة نخبة من الخبراء في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وبالنظر إلى التسوق عبر الإنترنت لعام 2018م حسب المنطقة، كشفت الدراسة أن منطقة الجوف تعد الأعلى تسوقًا عبر الإنترنت بين مناطق المملكة بنسبة 65.20% من مستخدمي الإنترنت، تلتها منطقة حائل بنسبة 62.90%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 55.20%.

أما أبرز أنواع السلع المشتراه عبر الإنترنت “السلع الملموسة” في 2018م، فكانت سلع “الملابس، الأحذية وملحقاتها” بنسبة 69.70%، وسلع “الحاسبات الآلية، والهواتف ذكية” بنسبة 46.90%.

وبينت الدارسة بأنه خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، تباينت نسب استخدام طرق السداد الإلكترونية للتسوق عبر الإنترنت، إذ بلغت تلك النسبة 41.10% من المتسوقين عبر الإنترنت في 2018م، في مقابل 37.70% للعام 2017، ومقابل 21.40% في العام 2016م.

وتتوزع طرق السداد المستخدمة عبر الإنترنت إلى طرق عدة، منها الخدمات البنكية عبر الإنترنت التي استحوذت على اختيار 34.10% من المشاركين، تليها بطاقات الائتمان “السحب على الإنترنت” بنسبة 28.10%، ثم خدمة الدفع عبر الإنترنت، مثل: “باي بال” بنسبة 5.30%، وبطاقات الهدايا مسبقة الدفع أو القسائم الإلكترونية بنسبة 4.10%.