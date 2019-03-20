جدة : البلاد

شهد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، إعلان أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الأولى.

وأعلن سموه استحداث فرعٍ للجائزة بقيمة نصف مليون ريال مخصص لطلبة وطالبات مرحلتي الثانوية والبكالوريوس على أن يمنح الفائز الأول 300 ألف ريال و 200 ألف ريال للثاني ، ليصبح إجمالي قيمة الجائزة في أفرعها الأربعة مليون ريال ونصف.

وفي بداية حديثه قدّم أمير منطقة مكة المكرمة شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الرعاية والاهتمام التي تحظي بها الثقافة في المملكة، كذلك حرصهما على الارتقاء بالحراك الثقافي والفكري والتعليمي في الوطن، الذي يعد اليوم رائداً في شتى المجالات.

وقال سموه: “يكفي هذه البلاد فخراً أنها مهبط الوحي ومهد آخر الرسل، كما شرّف الله سبحانه وتعالى إنسانها بخدمة ضيوف الرحمن ، وهذا يحتّم علينا أن نجعل منها نبراساً للعلم والفكر”.

وهنأ الأمير خالد الفيصل، الفائزين بالجائزة وهم: ‏الشاعر محمد عبدالله عبدالباري من جمهورية السودان في فرع الشعر العربي الفصيح وقيمتها 500 ألف ريال، والشاعر فـوزي محمود أحمد خضر من جمهورية مصر العربية في فرع الشعر المسرحي وقيمتها 300 ألف ريال ، فيما فاز بالجائزة في فرع القصيدة المغنّاة الشاعر كريم عودة لعيبي من جمهورية العراق وقيمتها 200 ألف ريال ، لافتاً سموه النظر إلى أهمية الجائزة التي تحمل اسم الأمير عبدالله الفيصل -رحمه الله-، الذي استطاع نقل الشعر في المملكة إلى العالم العربي ونقل شاعرية الإنسان السعودي إلى خارج حدود الوطن.

وأكد ضرورة الاعتناء بالعلم والفكر والثقافة ، كونها الأساس في النهضة الاجتماعية والاقتصادية وغيرها ، وهي القادرة أيضاً على تعزيز فرص نهضة الإنسان السعودي في مختلف المجالات.

وبحسب أمانة الجائزة فقد تلقت لجنة التحكيم ٢٠٠ مراسلة للترشح للجائزة ، ووصل عدد المستخدمين الذين سجلوا على موقع الأكاديمية ٢٣٤ مستخدماً ، جرت مراسلتهم جميعاً لتسجيل الترشيح ، فيما وصل عدد المشاركات المكتملة للفروع الثالثة ٤٧ مشاركة من ١١ دولة ، مقابل تسع مشاركات فقط غير مكتملة الأوراق أو الشروط .

وتعد أكاديمية الشعر العربي التي تتخذ من جامعة الطائف مقراً لها ، مؤسسة متخصصة في تنمية الشعر العربي الفصيح ودعمه وتطويره ، بتقدير فحول الشعراء والمبرزين منهم ، ودعم الموهوبين والناشدين ، وتفعيل الأنشطة الشعرية والنقدية ، وتعزيز دور الشعر العربي الفصيح في ثقافتنا المعاصرة.

وبدأت الأكاديمية في استقبال أسماء المرشحين للفوز بالجائزة في فروعها الثلاثة ، بعد مخاطبتها نحو ٢٠٠ جهة حكومية وأهلية في مختلف الدول العربية ، من بينها ١٥ وزارة للثقافة ، و١٧ ملحقية ثقافية عربية معتمدة في المملكة ، إلى جانب جميع الجامعات السعودية ، وكبرى الجامعات العربية، والمؤسسات الثقافية والأندية الأدبية ، وبيوت الشعر وأكاديمياته في السعودية وخارجها ، والمؤسسات العربية المعنية بالمسرح ، ودور الأوبرا ، وأكاديميات الفنون الموسيقية ومعاهدها ، والمؤسسات القائمة على المهرجانات المسرحية والغنائية الكبرى.