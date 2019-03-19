وفد الصناعات العسكرية يطلع على خدمات مركز المعلومات الوطني

الرياض- واس

زار وفد من الهيئة العامة للصناعات العسكرية برئاسة أمين عام الهيئة محمد العذل, يرافقه عددٌ من قيادات الهيئة ، مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة .

وكان في استقبال الوفد المشرف على أعمال وإدارة مركز المعلومات الوطني الدكتور طارق بن عبدالله الشدي وعددٌ من قيادات المركز .

واستعرض الشدي الدور التقني الوطني للمركز, وما يطمح له في المستقبل القريب وفق توجيهات القيادة الحكيمة، متطرقاً إلى الرؤية الطموحة للمركز نحو تحقيق التميز في تقديم خدمات ذكية، مستدامة، وآمنة، على المستوى الوطني خدمةً للمواطنين والمقيمين والزائرين .

واطلع الوفد خلال الزيارة على عروض مرئية لعددٍ من خدمات مركز المعلومات الوطني التقنية, كمركز البيانات وما يتضمنه من خدمات تقنية عالية, ومركز الطباعة المركزية للوثائق الشخصية وآلية طباعتها وشحنها وإرسالها، ومراصد ذكاء الأعمال وما تقدمه من معلومات آنية وفورية في مجالات عديدة أمنية واقتصادية وتنموية ،إضافة ً إلى عرض عن منصة النفاذ الوطني الموحد وخدمات السمات الحيوية وأبرز الأعمال التي يقدمها المركز للعديد من الجهات الحكومية من خلال خدمات الربط الإلكتروني.

وعبر الوفد في ختام الزيارة عن سعادتهم بما شاهدوه من تطور في المركز, مشيدين بالجهود التقنية العالية لمركز المعلومات الوطني التي زادتهم فخراً كمواطنين .

يذكر أن مركز المعلومات الوطني بدأ مطلع العام الجاري برنامجاً خاصة لدعوة مسؤولي الوزارات والجهات الحكومية للاطلاع عن قرب على الخدمات التقنية التي يقدمها المركز لتعزيز وتوطيد علاقة الشراكة الاستراتيجية بين المركز والجهات الحكومية الأخرى .