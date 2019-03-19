مذكرة تعاون لتوطين 20 ألف مهنة محاسبة في القطاع الخاص

جدة : البلاد

وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم (الثلاثاء)، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، مذكرة تعاون، لتوطين 20 ألف مهنة محاسبة في القطاع الخاص بنهاية عام 2022، لرفع معدل التوطين وتحفيز قطاع المحاسبة للنمو.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم انطلاقاً من تكامل الجهود وتضافرها لتحفيز التوطين للقطاع المحاسبي، وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتتولى الوزارة، دراسة وتحليل الوضع الراهن لمهن المحاسبة والمراجعة في سوق العمل، ورصد مؤشرات الانكشاف المهني لهذه الوظائف، وإصدار التشريعات والأنظمة التي تسهم في زيادة معدلات التوظيف ومراقبة تنفيذها.

فيما يتولى «هدف» تقديم برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وبرنامج دعم التوظيف لرفع المهارات للمهن المستهدفة، إضافةً إلى دعم برامج التدريب والتأهيل المقدمة من هيئة المحاسبين، لتمكين القطاع المحاسبي من تحقيق مستهدفات التوطين.