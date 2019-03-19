الفيصل يشهد توقيع مذكرة تعاون بين مركز التكامل التنموي و(مدن)

جدة -واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة ، مراسم توقيع مذكرة تعاون بين مركز التكامل التنموي بإمارة المنطقة والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”.

وتهدف المذكرة التي وقعها من الجانبين وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح , والمدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس خالد بن محمد السالم ، لتعزيز التعاون للاستفادة من الفرص الاستثمارية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في منطقة مكة المكرمة , ودعم “مدن” في احتياجات البنية التحتية والمساعدة في المعوقات ، وتنمية المحتوى المحلي في المعروض من خدمات ومنتجات المدن الصناعية ومناطق التقنية في منطقة مكة المكرمة.

وتنص مذكرة التعاون أيضاً على تبادل الخبرات في التخطيط والدراسات وخلق فرص عمل للشباب السعودي في المدن الصناعية ومناطق التقنية في المنطقة وتطوير الميزة التنافسية التي تملكها المنطقة في القطاعات المختلفة.

من جهة أخرى استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة ، سفير دولة اليابان لدى المملكة تسوكاسا ايمورا.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة ، القنصل الإيطالي ستيفانو ستوتشي.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

على صعيد آخر يفتتح سموه اليوم مهرجان الزهور الترفيهي الأول الذي تنظمه أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع المعهد العربي لإنماء المدن و جامعة الملك سعود, تزامناً مع الندوة العشرين للتشجير تحت عنوان “التشجير الملائم للظروف البيئية لمكة المكرمة – بالمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة” وذلك بمشعر مزدلفة .