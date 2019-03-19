الصين تفتتح أول جسر بحري يمر عبر الصدوع النشطة

البلاد : وكالات

افتتحت الصين اليوم (الثلاثاء) جسر “هايوين” فى مقاطعة هاينان جنوبى البلاد، ليكون أول جسر بحرى يمر عبر الصدوع النشطة والأكثر مقاومة للزلازل.

وأشارت إدارة النقل بالمقاطعة ، إلى أن الجسر يبلغ طوله 59ر5 كيلومتر، ويربط بين مدينة هايكو وبلدة بوتشيان الجزرية فى مدينة ونتشانج بمقاطعة هاينان

وقالت إن الجسر يقلص وقت السفر بين الوجهتين من 1.5 ساعة إلى 20 دقيقة فقط وسط توقعات بأن يعزز الجسر تكامل الصناعات الساحلية شمال شرقى المقاطعة.

وبلغ إجمالى تكلفة الجسر 3 مليارات يوان (حوالى 447 مليون دولار)، فيما ظل تحت مراقبة بحرية صارمة طوال فترة بنائه نظرا لمروره عبر صدوع نشطة.