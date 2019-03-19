أمير الجوف يناقش مع وفد الشورى المشاريع المتعثرة

سكاكا – واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة أمس, رئيس وفد مجلس الشورى اللواء علي بن محمد التميمي وأعضاء الوفد المرافق له الذي يزور المنطقة.

وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالأعضاء, متمنياً سموه لهم التوفيق في مهمتهم التي تأتي تفعيلاً للأمر السامي الكريم بتبادل الزيارات بين أعضاء مجلس الشورى ومجالس المناطق .

بعد ذلك عقد الأمير فيصل بن نواف اجتماعاً مع أعضاء مجلس الشورى, بحضور أعضاء مجلس المنطقة، تم خلاله طرح عددٍ من الموضوعات التي تخص بعض المشاريع المتعثرة ، ومعالجة أخطار السيول في بعض مدن المنطقة، بالإضافة إلى بعض المقترحات التي من شأنها أن تعمل على استمرار دفع عجلة التنمية في المنطقة في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بما يحقق رؤية المملكة 2030 . وتطلع سمو أمير منطقة الجوف في ختام اللقاء أن تحقق هذه الزيارة الأهداف المرجوة منها التي تقوم على خدمة المواطنين والمواطنات بالدرجة الأولى كما أوصى بها خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – .

من جانبه أعرب رئيس الوفد عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه على حسن الاستقبال والضيافة ، مؤكدا بأنه سيكون لهذه الزيارة دور كبير لمناقشة ما يتم رفعه من مجلس المنطقة تحت قبة مجلس الشورى والتصويت عليها بما ينفع المصلحة العامة .

حضر الاستقبال وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان, وأمين مجلس المنطقة أحمد بن متعب المحمد.