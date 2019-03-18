هولندا تعلن اعتقال المشتبه به في “هجوم أوتريخت”

البلاد : متابعات

أعلنت الشرطة الهولندية مساء اليوم الاثنين، أنها ألقت القبض على الرجل المشتبه به بتنفيذ جريمة أوتريخت والبالغ من العمر 37 عاما.

وقد رفعت السلطات مستوى التهديد الإرهابي إلى أعلى درجة في مقاطعة أوتريخت وتلقت المدارس تعليمات بغلق أبوابها وكثفت قوات الأمن إجراءاتها في المطارات وغيرها من منشآت البنية الأساسية. كما كثفت السلطات الأمن حول المساجد.

وأجرى رئيس الوزراء مارك روته محادثات أزمة وقال إنه “يشعر بقلق بالغ” إزاء الواقعة التي تأتي بعد ثلاثة أيام من سقوط 50 قتيلا في هجوم على مسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية.

وقال روته في بيان لوسائل الإعلام “صُدم بلدنا اليوم (بأنباء) هجوم في أوتريخت… لا يمكن استبعاد دافع الإرهاب”.

وأضاف “أول تقارير كانت لا تصدق وتثير الاشمئزاز. العنف طال أناسا أبرياء… نبذل الآن كل ما في وسعنا للعثور على المهاجم أو المهاجمين في أقرب وقت ممكن. هذا ما ينصب عليه كل تركيزنا حاليا”.

وقال يان فان زانين رئيس بلدية أوتريخت إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب تسعة آخرون، منهم ثلاثة بجروح بالغة، في حادث إطلاق النار داخل الترام.