العمل تطلق المرحلة الثانية من ” مواءمة ” لمساندة الأشخاص ذوي الإعاقة

البلاد : متابعات

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم، المرحلة الثانية من برنامج “مواءمة”، التي تستهدف المنشآت المتوسطة، من أجل تحفيزها على تطوير بيئة عملها لتكون مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يحقق إدماجهم في سوق العمل.

ويأتي إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج، كأولى مبادرات قطاع التنمية، الـ 45 التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي تحت عنوان “بناء وتمكين”، كما أنها تندرج تحت هدف “تمكين اندماج الأشخاص ذوي الاعاقة في سوق العمل” أحد أهداف برنامج التحول الوطني 2020 والمنبثق عن رؤية المملكة 2030 .

ويهدف برنامج “مواءمة” إلى تحفيز المنشآت المشغلة للأشخاص ذوي الإعاقة، على تطوير بيئة عملهم لتكون مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة بما يحقق إدماجهم في سوق العمل.

ويضم البرنامج عدة معايير، يتم تقييم المنشأة بناء عليها لمعرفة الجوانب التي تحتاج إلى تطوير في بيئة العمل، وهي: (المعرفة، الالتزام، التوظيف، تقنية المعلومات والاتصالات، المرافق، التواصل، المنتجات والخدمات، وإدارة الموارد البشرية).

وتستفيد المنشآت الحاصلة على شهادة الموائمة من معادلة 4:1 للسعودة وفقًا للضوابط المعمول بها في برنامج نطاقات، وبإمكان المنشآت الحصول على “شهادة مواءمة” من خلال التقديم عليها إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني: www.Mowaamah.sa.

ودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المنشآت المتوسطة للحصول على “شهادة مواءمة”، من أجل المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.