اضطراب حركة قطارات مترو الأنفاق في هونج كونج عقب اصطدام قطارين

البلاد : وكالات

أعلنت سلطات هونج كونج اليوم، اضطراب حركة قطارات مترو الأنفاق عقب اصطدام قطارين خلال اختبار جديد لنظام الإشارات.

وذكر مصادر إعلامية، أن الحادث وقع بين محطتي “سنترال” و “أدميرالتي” قبل فتح الخدمة أمام الجمهور، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك ركاب على متن القطارين، فيما تم نقل السائقين إلى المستشفى. وحذر مسؤولو السكك الحديدية من أن الإصلاحات قد تستغرق ” وقتًا طويلاً “، فيما تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

يشار إلى أن نحو ستة ملايين شخص يستخدمون شبكة المترو في هونج كونج خلال أيام الأسبوع.