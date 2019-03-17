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مركز الاعتماد الخليجي يجدد شهادة اعتماد “الغذاء والدواء” للتفتيش على مصانع المياه المعبأة

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time9 / رجب / 1440 هـ      17 مارس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

جدد مركز الاعتماد الخليجي شهادة اعتماد الهيئة العامة للغذاء والدواء للتفتيش على مصانع المياه المعبأة، وذلك نتيجة التقّييم السنوي على أعمال التفتيش الإدارية والفنية، طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17020:2012 في مجال الاعتماد.
وكانت “الغذاء والدواء” أول جهة حكومية في المملكة تحصل على شهادة الاعتماد من مركز الاعتماد الخليجي العام الماضي، بعد تحقيق معايير ومتطلبات جهات التفتيش طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ومتطلبات مركز الاعتماد.
وتهدف شهادة الاعتماد إلى رفع كفاءة المفتشين وعملية التفتيش بالهيئة
وتسهم في تطوير وتحسين الإجراءات، لضمان دقة وسلامة وجودة المنتجات التي يجري التفتيش عليها.
ابراهيم عبد الغفار

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