مركز الاعتماد الخليجي يجدد شهادة اعتماد “الغذاء والدواء” للتفتيش على مصانع المياه المعبأة

جدة : البلاد

جدد مركز الاعتماد الخليجي شهادة اعتماد الهيئة العامة للغذاء والدواء للتفتيش على مصانع المياه المعبأة، وذلك نتيجة التقّييم السنوي على أعمال التفتيش الإدارية والفنية، طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17020:2012 في مجال الاعتماد.

وكانت “الغذاء والدواء” أول جهة حكومية في المملكة تحصل على شهادة الاعتماد من مركز الاعتماد الخليجي العام الماضي، بعد تحقيق معايير ومتطلبات جهات التفتيش طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ومتطلبات مركز الاعتماد.

وتهدف شهادة الاعتماد إلى رفع كفاءة المفتشين وعملية التفتيش بالهيئة

وتسهم في تطوير وتحسين الإجراءات، لضمان دقة وسلامة وجودة المنتجات التي يجري التفتيش عليها.