انطلاق مؤتمر زراعة الخلايا الجذعية

جدة – سالم بكوش

نظم قسم الأورام في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة مؤتمره الأول عن زراعة الخلايا الجذعية ، حيث ناقش المؤتمر على مدى ثلاث أيام عدداً من التخصصات ذات العلاقة كالعناية السريرية الطبية التمريض ، مختبر الخلايا الجذعية ، الجودة وبيانات سجل المرضى .

وشمل برنامج المؤتمر أكثر من 40 موضوعا علمياً في زراعة الخلايا الجذعية والتي ستسلط الضوء على آخر المستجدات العلمية في هذا التخصص المهم والمتطور وكيفية الحفاظ على الخصوبة لمرضى الزراعة.

وتحدث رئيس الجمعية الأوربية لزراعة الخلايا الجذعية البروفيسور نكولاس كروجر بالإضافة إلى متحدثين من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأكثر من أربعين متحدث وطبيب سعودي وعربي ، كما شهد المؤتمر مشاركات مفتوحة للجميع تشمل كلمات من المتعافين لمشاركة تجربتهم مع أي مريض أو قريب لمريض .