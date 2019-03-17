المئات يمارسون المشي في فعالية صحة مكة

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

أطلقت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة فعالية رياضة المشي برعاية وزارة الصحة ممثلة في وزيرها الدكتور توفيق الربيعة تحت شعار (امشي٣٠) وبحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير ونائبه المساعد للخدمات العلاجي الدكتور حاتم خوقير وعدد من مسؤولي صحة مكة المكرمة والجهات الحكومية والأهلية المشاركة بالإضافة إلى عدد من القيادات الأمنية، بهدف التشجيع على ممارسة المشي ونشر الثقافة الصحية في المجتمع المكي.

وذكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير أن وزارة الصحة أطلقت هذه المبادرة الصحية التوعوية الترفيهية من مدينة الرياض بقيادة معالي وزير الصحة، وتعميمها على جميع مدن ومحافظات المملكة، واليوم صحة مكة المكرمة تدشنها في مهبط الوحي بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية ممثلة في مجمع البشري الطبي الداعم للفعالية بالإضافة إلى فريق أنا صحي التطوعي ومشاة مكة وجمعية مراكز الأحياء وجمعية الكشافة والعيادات المتنقلة التابعة لإدارة الصحة العامة والمستشفى المتنقل التابع لإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الاسعافي.

فيما أوضح نائب المدير العام والمساعد للخدمات العلاجي بصحة منطقة مكة المكرمة الدكتور حاتم خوقير أن هذه الفعالية تساهم في تعزيز فكرة المجتمع الصحي الراعي الذي يأخذ ويعمل بجميع أسباب وأساليب وأنماط الحياة الصحية السليمة.

وذكر المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي أن أكثر من ٨٥٠ شخصا من مختلف الفئات العمرية شاركوا من خلال الموقع الإلكتروني لفريق مشاة مكة المكرمة التطوعي، و ١٨٣ مشتركا في موقع الحدث، مما يبين أن نسبة الذين يعانون من مرض السكري من المشاركين لا تتجاوز ٣٦٪ ومع ممارسة المشي وتعميم هذه الثقافة في المجتمع حتما ستقلل النسبة في المجتمع بشكل عام.