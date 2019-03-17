الجيش اليمنى يفجر دفعة جديدة من الألغام في الساحل الغربي

البلاد : وكالات

فجرت الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني، اليوم دفعة جديدة من الألغام والعبوات الناسفة التي تم انتزاعها من مناطق في الساحل الغربي خلال الفترة الماضية.

وقال مصدر عسكري، وفقاً لـموقع / 26 سبتمبر نت / ، إن الدفعة هي الرابعة التي يتم تفجيرها خلال أقل من شهر، وجمعت من القرى والمزارع والطرقات التي يسلكها المدنيون.

وبحسب المصدر فإن الألغام المُفجرة تنوعت بين الغام محلية الصنع ومعظمها إيرانية الصنع, مشيرًا إلى أن من بين الأجسام المتفجرة التي تم إتلافها عبوات ناسفة تعمل بنظام الكتروني وتنفجر بمجرد اقتراب أي جسم منها.