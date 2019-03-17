أمن الدولة: على العالم ألا يترك للإرهابيين فرصة النيل من السلم والأمن العالميين

البلاد : متابعات

أكدت الإدارة العامة لمكافحة التطرف التابعة لرئاسة أمن الدولة، اليوم الأحد، أن المملكة العربية السعودية عملت مع حلفائها حول العالم على مكافحة التطرف والكراهية والإرهاب والعنف بشكل مستمر، قائلة: يجب على العالم اليوم ألا يترك للمتطرفين ولا للإرهابيين فرصة النيل من السلم والأمن العالميين.

وأضافت الإدارة العامة لمكافحة التطرف، في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: أن تجاهل تصاعد الحركات المتطرفة والإرهابية حول العالم ونسبة التطرف والإرهاب إلى مجتمع أو فئة محددة ساهما في بروز تطرف جديد نفّذ هجمات مميتة راح ضحيتها أبرياء، مطالبة الدول اليوم أن تعمل على مجابهة هذه الجرائم بكل أشكالهما.

وشدّدت على أن العالم يحتاج اليوم إلى تجاوز الأدوات التقليدية في مكافحة التطرف والإرهاب والعنف من خلال وضع استراتيجية طويلة الأمد لهزيمة هذه الجماعات والأفراد المتأثرين بها.