مستقبل قطاع المياه على طاولة خبراء ومستثمرين

الرياض- واس

تستعد وزارة البيئة والمياه والزراعة غدا الأحد إلى إطلاق منتدى المياه السعودي (مياه مستدامة.. لتنمية مستدامة)، المعني بتناول استراتيجياتها وخططها الحديثة، المنتظر اتخاذها منهجاً لتطوير قطاع المياه في المملكة، والاتجاه به نحو آفاق جديدة، تضمن

من خلالها تحقيق الاستدامة لنمو هذا القطاع المهم.

وتعتزم الوزارة الاعتماد في هذا الأمر على خبراء ومستثمرين دوليين وحليين، بالإضافة إلى صناع القرار ومسؤولين، الذين سيقدمون جميعاً عبر 7 جلسات علمية رئيسة و5 ورش عمل وجلستي نقاش، سيبحثون ويناقشون فيها قضايا صناعة المياه والتجارب الدولية، وطرح أفكار خلّاقة وعملية لتطوير المحتوى المحلي وتوطين الخبرات وتقنيات المياه والسياسات والتشريعات والخطط الاستراتيجية، بما يضمن لهذا القطاع أداء دوره في المحافظة على استدامة المياه، إضافة إلى تقنيات واستخدامات المياه المتجددة.

وتتطلع الوزارة من خلال هذا الحدث المهم، الذي يرعاه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، خلال الفترة من 17 وحتى 19 مارس 2019 م بحث تلك الخطط على طاولة المنتدى المنعقد بفندق (فيرمونت الرياض البوابة الاقتصادية) وبمشاركة

عدد من الجهات ذات العلاقة بالمجال المائي، إذ من المزمع مناقشة أكثر من 45 ورقة عمل متخصصة خلال جلسات المنتدى.

ويتضمن المنتدى حلقتي نقاش، الأولى تتناول التخصيص والاستثمار في قطاع المياه، وتتمحور حلقة النقاش الثانية حول المجتمع والمياه، إضافة إلى خمس ورش عمل، يسلط فيها الضوء على دراسة إدارة مشاريع المياه، وتنفيذها وفق أحدث التصاميم وآليات التشغيل لمحطات التحلية بالأغشية، واستخدام تقنيات ذكية في إدارة توزيع المياه، وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في مشاريع المياه والصرف الصحي.