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السفارة في نيوزيلندا: المواطن أصيل الأنصاري خضع لعملية جراحية وحالته مستقرة

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time8 / رجب / 1440 هـ      16 مارس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أصدرت السفارة السعودية في العاصمة النيوزيلندية ولينغتون، اليوم، بياناً، بشأن المصاب السعودي في الهجوم الإرهابي على المسجدين.

وقالت السفارة في بيان لها: “تود سفارة المملكة في ولينغتون أن توضح أنه انطلاقاً من حرصها على متابعة أوضاع المواطنين في مدينة كرايس تشيرش وتقديم كامل الرعاية لهم بعد الحادث الإرهابي الشنيع، فقد قام موظفي السفارة بزيارة المواطن/ أصيل الأنصاري في المستشفى والاطمئنان على صحته”.

وأضافت السفارة أن الأنصاري خضع لعملية جراحية صباح هذا اليوم وحالته مستقرة الآن.

وأشارت سفارة المملكة لدى نيوزيلندا أنه من المتوقع خروجه من المستشفى غداً الأحد .

ابراهيم عبد الغفار

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