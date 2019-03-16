اكتمال مشروع الصرف الصحي بحي الصفا 4

جدة – البلاد

أعلنت شركة المياه الوطنية، اكتمال أعمال تنفيذ مشروع خطوط فرعية وتوصيلات الصرف الصحي للعقارات بحي الصفا 4 بمحافظة جدة.

وأوضح مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد بن صالح الغامدي، أن المشروع تضمن ثلاث مراحل، بتكلفة تجاوزت 23 مليون ريال، موضحًا أن المشروع يخدم ما يقارب 300 عقار، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ شبكة بطول 5 كم وسط تحديات ميدانية كبيرة، نتيجة تجاورها لشبكات ومرافق خدمية هامة أخرى لقطاعات مختلفة بكثافة عالية، مبينًا تضافر جهود فرق الشركة مع نظيراتها بالقطاعات الأخرى كفريق عمل واحد لإنجاز المشروع دون التأثير على الخدمات الأخرى.

وقال المدير التنفيذي للمشاريع بالمنطقة المهندس حسن القرني, إن إدارة المشاريع بالشركة قامت بالإشراف على المشروع بشكل مباشر وبأعلى معايير الجودة وتطبيق أفضل الممارسات الفنية، نفذها المهندسون وطاقمها الفني، مبينًا أن المشروع نفذ في 10 أشهر، واكتمل قبل مدته التعاقدية المقدرة بـ 12 شهرًا، مشيرًا إلى الانتهاء من جميع مراحل العمل، واستفادت العقارات المخدومة فعليًا من خدمة الصرف الصحي.