اكتشاف ثلاثة نقوش إسلامية ورسوم صخرية في مركز مدركة التابع لمحافظة الجموم

مكة المكرمة : البلاد

نقبت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمكة المكرمة على ثلاثة مواقع أثرية في مركز مدركة التابع لمحافظة الجموم نتج عنه الكشف عن نقوش إسلامية ورسوم صخرية ونقش إسلامي أثري آخر جرى نقلها إلى متحف مكة المكرمة للآثار والتراث.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمكة المكرمة الدكتور هشام بن محمد مدني أنه بالتعاون مع الباحثين والمختصين جرى الكشف عن المواقع الأثرية يعود تاريخها إلى عصور قديمة في مدركة التابعة لمحافظة الجموم والمتمثلة في الرسوم الصخرية والنقوش الإسلامية المبكرة وجرى الوقوف عليها من قبل المسؤولين في فرع مكة المكرمة لتوثيقها.

وأفاد أنه جاري تسجيل هذه المواقع الأثرية المهمة في منطقة مكة المكرمة, لافتاً الانتباه إلى أنه جرى نقل نقش حجري لمستودع متحف مكة المكرمة لدراسته وحفظه وتسجيله في السجل الوطني للآثار, مؤكداً أن الحفاظ على المواقع الأثرية يُعد واجباً وطنياً على الجميع, مهيباً للمواطنين بأهمية الحفاظ على هذه المكتنزات العظيمة وعدم العبث بها لما تمثله من إرث وطني مهم وعظيم.