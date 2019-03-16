أمانة الباحة تؤكد على سرعة إنجاز المشاريع

الباحة – البلاد

عقد أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط الاجتماع الدوري المشترك مع المقاولين المنفذين لمشاريع الأمانة، وذلك بمكتبه بالأمانة بحضور المختصين بوكالة المشاريع.

واستعرض بداية الاجتماع المشروعات الجاري تنفيذها في مدينة الباحة ونسب الإنجاز بها والصعوبات التي تسببت في تأخير البعض منها.

وأوضح أمين المنطقة أن الأمانة حريصة على سرعة إنجاز المشروعات الجاري تنفيذها لخدمة التنمية والمواطنين والمرتادين للمنطقة، إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، المتضمنة التوجه بسرعة إقفال المشاريع وتشغيلها والاستفادة منها في المنطقة، مؤكداً أن الأمانة وضعت جدولا زمنيا محكما يتضمن سرعة إتمام المشاريع الجاري تنفيذها وإغلاقها، خصوصاً الواقعة منها على المحاور الرئيسية وفي مناطق الجذب السياحي، وذلك قبل حلول موسم الصيف الذي يشهد قدوم أعداد كبيرة من المصطافين والزوار لمنطقة الباحة.