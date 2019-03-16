أعضاء لجنة النقل بالشورى يزورون الحرم النبوي

الرياض- واس

اطلع أعضاء لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى برئاسة رئيس اللجنة عضو المجلس اللواء مهندس ناصر بن غازي العتيبي على أعمال وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي, وذلك ضمن زيارتهم أمس الأول لمحطة قطار الحرمين الشريفين بالمدينة المنورة.

وكان في استقبالهم لدى وصولهم مقر وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ محمد الخضيري، وعدد من المسؤولين.

وفي بداية الاستقبال رحب فضيلة الشيخ الخضيري بأعضاء لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى, مشيراً إلى أدوار الوكالة وخدماتها التي تقدمها لقاصدي المسجد النبوي.

ونوه الشيخ محمد الخضيري بجهود مجلس الشورى وما يقوم به من أعمال تكاملية مع مختلف الجهات الحكومية سواءً في المجال الرقابي أو التشريعي.

من جانبه عبر رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللواء مهندس ناصر العتيبي عن سعادته بزيارة وكالة الرئاسة العامة لشؤون الحرم النبوي، مشيداً بما اطلع عليه الوفد من جهود تقوم بها الوكالة لخدمة الحرم النبوي وضيوفه.

وقال اللواء ناصر العتيبي : ” نعتز في المملكة قيادةً وشعباً بالشرف الكبير لخدمة ضيوف الرحمن، حيث تعمل المملكة جاهدةً لتقديم الخدمات المناسبة لضيوف الحرمين الشريفين الذين يأتون من كل بقاع الأرض”.

بعد ذلك تم عرض فلم وثائقي تاريخي عن المدينة المنورة وجهود ملوك المملكة العربية السعودية في رعاية الحرم النبوي بدءاً بالمؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله -، ووصولا لهذا العهد الزاهر.

بعد ذلك تشرف أعضاء لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى بالصلاة في المسجد النبوي، والسلام على رسول الله –صلى الله عليه وسلم-وعلى صاحبيه -رضى الله عنهما-.