الدولية

مقتل 15 شخصاً بتحطم طائرة شحن في إيران

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time6 / جُمادى اﻷولى / 1440 هـ      14 يناير 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

تحطمت طائرة شحن تابعة للجيش الإيراني في إقليم البرز اليوم ومقتل 15 كانوا على متنها .

ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن الجيش الإيراني قوله إن “طائرة شحن من طراز بوينج 707

وتحمل لحوما من بشكك في قرغيزستان تحطمت أثناء هبوطها في مطار فتح اليوم… ونُقل مهندس الرحلة إلى المستشفى”.

وكان عدد من وسائل الإعلام الإيرانية قد ذكر أن الطائرة المنكوبة تابعة لقرغيزستان.

من جهتها أكدت المتحدثة باسم مطار ماناس في قرغيزستان أن طائرة الشحن التي تحطمت في إيران اليوم بعد أن أقلعت خاصة بشركة بيام الجوية الإيرانية.

ibrahim

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