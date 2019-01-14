مقتل 15 شخصاً بتحطم طائرة شحن في إيران

البلاد : متابعات

تحطمت طائرة شحن تابعة للجيش الإيراني في إقليم البرز اليوم ومقتل 15 كانوا على متنها .

ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن الجيش الإيراني قوله إن “طائرة شحن من طراز بوينج 707

وتحمل لحوما من بشكك في قرغيزستان تحطمت أثناء هبوطها في مطار فتح اليوم… ونُقل مهندس الرحلة إلى المستشفى”.

وكان عدد من وسائل الإعلام الإيرانية قد ذكر أن الطائرة المنكوبة تابعة لقرغيزستان.

من جهتها أكدت المتحدثة باسم مطار ماناس في قرغيزستان أن طائرة الشحن التي تحطمت في إيران اليوم بعد أن أقلعت خاصة بشركة بيام الجوية الإيرانية.