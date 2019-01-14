ماكرون يدعو الفرنسيين إلى نقاش وطني

البلاد : متابعات

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم في رسالة إلى الفرنسيّين إلى المشاركة في نقاش وطني كبير يوم الثلاثاء ويستمر حتى الـ 15 من شهر مارس المقبل.

وأكّد ماكرون في رسالة إلى الفرنسيّين أنّ النقاش ليس انتخابات ولا استفتاء

مطالبًا بمشاركة أكبر عدد ممكن من الفرنسيّين فيه.

وكشف عن أهم المحاور الرئيسة التي سيتم طرحها للمناقشة في الحوار الوطني وهي: الضرائب والإنفاق العام وتنظيم الدولة والخدمات العامة والانتقال البيئي، إضافة إلى الديمقراطية والمواطنة، مبينًا أنه سيقدم تقريرًا عن هذا النقاش بعد انتهائه.

وأضاف أن الحكومة ستعمل خلال فترة الحوار الوطني على الإجابة عن هذه الأسئلة

من خلال الحوار مع المواطنين والاستماع لاقتراحاتهم، داعيًا الفرنسيين إلى المشاركة بالحوار من أجل مستقبل الوطن.

وأكد الرئيس الفرنسي أن اقتراحات الشعب ستسمح ببناء عقد جديد للأمة

وإعادة هيكلة عمل الحكومة والبرلمان، كما ستسمح أيضًا بإعادة هيكلة مواقف فرنسا على المستوى الأوروبي والدولي.