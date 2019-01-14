البلاد : واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل بالأمن العام برتبة (جندي) لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للتعيين عليها بعد التخرج في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة أبشر توظيف WWW.JOBS.SA خلال الفترة من يوم الأحد 14 / 5 / 1440هـ الساعة 10 صباحاً وحتى يوم الخميس 18 / 5 / 1440 هـ ، الساعة العاشرة صباحاً .

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، وحاصلا على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها وألا يقل المعدل التراكمي عن (65%) ولا تزيد مدة التخرج عن خمس سنوات ، ويفضل من لديه دورات في الحاسب الآلي وفروعه لا تقل عن ستة أشهر وتكون من جهة معتمدة وفي حال كون الشهادة صادرة من معهد خاص يجب تصديقها من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وألا تقل درجة اختبار القدرات العامة عن (50%)، وألا يقل عمر المتقدم عن 17 عاماً ولا يزيد عن30 عاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب، وأن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية النهائية واختبار اللياقة ومراحل القبول كافة.

كما اشترطت ألا يقل طول المتقدم عن (168) سم وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية وألا يكون متزوجاً من غير سعودية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم علية بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يسبق له التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية، وألا يكون موظفاً في أي جهة حكومية، وأن يكون لديه رخصة قيادة سارية المفعول ولا يوجد عليه مخالفات مرورية.

وأكدت أنه لن يتم النظر في طلب أي متقدم مخالف للشروط الموضحة بعاليه ، وأنه في حال عدم صحة البيانات المسجلة سيتم استبعاد مقدم الطلب، كما أن أي طلب سابق للتوظيف يعد ملغيا ويجب التسجيل من جديد، مشيرة إلى أنه في حالة القبول النهائي للمتقدم للخدمة العسكرية سيتم تعديل المهنة إلى ( طالب عسكري).