ضبط 194 ألف “سواك “مجهول المصدر بالمدينة المنورة

المدينة المنورة : البلاد

ضبطت أمانة منطقة المدينة المنورة موقعين مختلفين لمنزلين لعمالة وافدة في نطاق بلدية الحرم ، تم تحويلهما إلى معمل لتصنيع وتجهيز المساويك بشكل مخالف .

وقال مدير الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق محمد حد أمين الشتا أن الموقعان يقومان بتجهيز المساويك مجهولة المصدر , عن طريق تجميعها , ووضعها بالماء , بعد إضافة بعض المواد عليها للتمويه , و محاولة جعلها صالحة للاستخدام , ثم وضع العبارات والملصقات الدينية عبر الملصقات لتسويقها .

وأضاف ان الموقعان يفتقران لأدنى الاشتراطات الصحية , ووجود المخالفات النظامية .

وتم إتلاف المضبوطات قبل توزيعها للأسواق , حيث قدرت الكمية بالموقع الأول بـ 117 ألف مسواك ,

بينما قدرت الكمية المضبوطة بالموقع الآخر بـ 77 ألف مسواك جاهز للتوزيع .