شاهد.. خالد الفيصل يوجه رسالة لرجال وسيدات الأعمال

جدة : متابعات

وجه مستشار صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رسالة مهمة لرجال وسيدات الأعمال بالمملكة.

وقال ” الفيصل ” موجهًا إليهم الحديث: ” غريب أن تتسابق الشركات العالمية للاستثمار في بلادكم، وأنتم تستثمرون أموالكم في الخارج ” .

ودعا الفيصل رجال وسيدات الأعمال إلى الاستثمار في وطنهم، فهي الوسيلة الأجدى ووطنهم الأولى بمشاركتهم في تنميته،

كما دعا أهالي المحافظات إلى المبادرة بطرح الفرص الاستثمارية على القطاع الخاص وترغيب الشركات للمشاركة في العملية التنموية

وأكد أنه تم تشكيل فريق عمل لتحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، حاثاً الأخير على المشاركة في مشروعات التنمية

ووجه سموه الدعوة للشركات الكُبرى في المنطقة لمدّ يد العون للمحافظات والإسهام في تنميتها.

وكان الأمير خالد الفيصل قد استأنف جولاته على محافظات المنطقة ” خليص والكامل ورابغ ”

حيث تابع من خلالها عقد اجتماعات المجلس المحلي والاطلاع على المشاريع.