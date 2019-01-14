العثور على مسجل صوت الطائرة الإندونيسية المنكوبة

البلاد : متابعات

عثرت السلطات الإندونيسية، الإثنين، على مسجل صوت قمرة قيادة طائرة ركاب تابعة لشركة “ليون إير” تحطمت في بحر جاوا في أكتوبر من العام الماضي .

وذكر المتحدث باسم قيادة الأسطول الغربي التابعة للبحرية أجونج نوجروهو، أن الغواصين عثروا

على مسجل صوت قمرة القيادة في المياه قبالة تانجونج كاراوانج بالقرب من موقع التحطم قبالة ساحل جاوا الغربية.

وقال نوجروهو إن المسجل كان مدفوناً تحت الطين في المياه وعلى عمق 30 متراً.

وفقدت الطائرة وهي من طراز “بوينج 737 ماكس 8” الاتصال مع المراقبة الجوية

بعد دقائق من إقلاعها من مطار سوكارنو هاتا في جاكرتا في 29 أكتوبر.