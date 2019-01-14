الخطوط الحديدية تنقل أكثر من 1.73 مليون راكب في عام 2018م

البلاد : متابعات

أوضحت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية, أن عام 2018م، شهد زيادة في أعداد ركاب القطارات المسافرين على الرحلات اليومية, وفقًا لما أظهرته البيانات الإحصائية الأولية الصادرة عن الخطوط الحديدية، حيث تجاوز عدد الركاب بين محطاتها الأربع الرياض, والدمام, والهفوف, وبقيق, 1.73 مليون مسافر.

وأفادت المؤسسة أن الزيادة بلغت حوالي 250 ألف مسافر في عام 2018م مقارنة بعام 2017م بنسبة نمو بلغت 16.85%، فيما حققت الخطوط الحديدية رقمًا قياسيًا كبيرًا في عدد الركاب المسافرين على متن القطارات يوميًا بين محطاتها يوم 29 نوفمبر 2018م, حيث نقلت 7,632 راكبًا متجاوزة رقمها السابق البالغ 7,426 راكبًا المسجل بتاريخ 29 مارس 2018م ومقارنةً بمتوسط عدد الركاب اليومي البالغ قرابة 4700 راكب.

وتتوقع الخطوط الحديدية استمرار النمو في عدد الركاب المسافرين خلال العام الحالي 2019م بنفس معدل عام 2018م مدفوعة بالإقبال الكبير الذي تشهده خدمات نقل الركاب بالقطارات بين محطات الرياض, والدمام, والهفوف, وبقيق.