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الجبير: المباحثات مع بومبيو تناولت التصدي لسياسات إيران

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time6 / جُمادى اﻷولى / 1440 هـ      14 يناير 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد : متابعات

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، الاثنين، أن زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو كانت بناءة ومثمرة ، التقى خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف الجبير أنه “تم خلال الزيارة بحث مجالات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وبحثنا الأوضاع في المنطقة، خصوصاً في اليمن وسوريا ومنطقة البحر الأحمر، وحرصنا المشترك على استتباب الأمن والاستقرار في أفغانستان”.

وقال: كما بحثنا العمل المشترك للتصدي للسياسات الإيرانية التوسعية المضرة

بالأمن الإقليمي والدولي، وعملنا المشترك في محاربة التطرف والإرهاب.

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