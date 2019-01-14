البرلمان المصري يقر تمديد حالة الطوارئ

القاهرة ــ وكالات

اقر البرلمان المصري، مشروع قرار للرئيس عبد الفتاح السيسي، يطالب بتمديد حالة الطوارئ المعلنة في مصر لمدة 3 أشهر جديدة، وجاءت موافقة مجلس النواب بأغلبية بلغت أكثر من ثلثي الأعضاء، وذلك خلال الجلسة العامة التي ترأسها رئيس المجلس، علي عبد العال.

ومن المقرر أن تبدأ الفترة الجديدة من حالة الطوارئ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الثلاثاء 15 يناير 2019.

وينص القرار على “أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة إخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين”.

وكانت مصر قد فرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في أبريل 2017 بعد تفجيرين في كنيستين أوقعا نحو 45 قتيلا وعشرات المصابين، ثم مددتها كل 3 أشهر.

وتكافح مصر للقضاء على خطر الإرهابيين الذين يتمركزون في شبه جزيرة سيناء وقتلوا المئات من قوات الجيش والشرطة في هجمات على مدى السنوات الأخيرة.